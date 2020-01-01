تنسيقية شباب الأحزاب: جيش مصر رشيد يحمي ولا يعتدي

قالت غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وزميل كلية الدفاع الوطني، إن الجيش المصري معروف بقوته العسكرية والقتالية، ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يعتدي كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضافت "علي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن الجيش المصري عاقل وحكيم حتى في التعامل مع جيرانه ومشاكلهم، موضحة أن دول الجوار المباشر أمنهم من أمن مصر القومي.وأوضحت أن مصر لن تبدأ بالحرب أبدًا، لكن ستدافع بمنتهى الشراسة قبل الوصول إلى الصراع المسلح، وفي حال ظهور أي نوايا أو بوادر للتعدي على أمن مصر القومي، فسيكون هناك ضربة مسبقة تفشل النوايا الخبيثة تجاه مصر وشعبها وأمنها القومي.