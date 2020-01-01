برلماني: الشعب المصري مساند لقرارات الدولة في حماية الأمن القومي

قال المهندس أحمد صبري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسة النواب اليوم لبحث الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد، كانت تاريخية واستثنائية، حيث حضرها أكثر من 500 عضو برلماني.وأضاف "صبري"، خلال هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين، أن الشعب المصري مساند لقرار البرلمان في موافقته على إرسال القوات المصرية لحماية الأمن القومي المصري والعربي، بجانب مساندتهم لقرار الرئيس السيسي والقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني في جميع ما يتخذه من قرارات.وأشار، إلى أن الشعب المصري يثق في قرارات الدولة، والرئيس السيسي، ذلك لأن قراراتهم تحفظ الأمن القومي المصري أولًا.