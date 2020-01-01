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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
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ما هو التهاب المرارة؟

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:58 م
التهاب المرارة
التهاب المرارة
وكالات
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التهاب المرارة هو التهاب الحويصلة الصفراوية، الذي يؤدي إلى التهاب المرارة، ويتسبب في ألم البطن الأيمن العلوي وأعراض أخرى كالحرارة والقيء.

والمرارة هي العضو الذي تخزن فيها وتتركز العصارة الصفراوية، قبل إطلاقها في الأمعاء الدقيقة، وهي عضو كمثري الشكل يقع أسفل الفص الأيمن للكبد. وتنتج القناة الكبدية المشتركة العصارة الصفراوية، ثم تطلقها عبر القناة الصفراوية المشتركة نحو الإثني عشري (أول وأقصر جزء من الأمعاء الدقيقة)، حيث تعمل العصارة على المساعدة في هضم الدهون.

وقد يؤدي التهاب المرارة إلى مضاعفات عديدة مثل ثقب المرارة أو موت الخلايا في جهاز المرارة، وهناك التهاب المرارة الحاد، وآخر مزمن، غالبا ما يصيب كبار السن.

ويحتاج التهاب المرارة إلى العلاج الفوري بالسوائل وتهدئة الالتهاب، بالإضافة إلى المعالجة الجراحية إذا لزم الأمر.

ويحدث الالتهاب نتيجة لانسداد المرارة، وهو ما يؤدي إلى وقف جريان العصارة الصفراوية، وغالبا ما يكون الانسداد نتيجة لحصوات في المرارة وهي ترسبات صلبة في العصارة الصفراوية، تتراوح أحجامها من صغيرة الحجم مثل حبة الرمل.

ومن عوامل الخطر المؤثرة على الإصابة بالتهاب المرارة: السن، زيادة الوزن أو السمنة، قلة الحركة، تناول أطعمة عالية الدهون، أو نظام غذائي منخفض الألياف، وجود تاريخ عائلي للإصابة بحصوات المرارة، الإصابة باضطرابات في الدم، مثل فقر الدم المنجلي أو فقدان الوزن بسرعة، أو الإصابة بأمراض الكبد.

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