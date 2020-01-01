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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتصالات البرلمان» تواصل مناقشة خطة بناء مصر الرقمية.. اليوم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:50 ص
أحمد بدوي
أحمد بدوي
طارق عتمان
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تنظم صباح اليوم الإثنين لجنة اتصالات البرلمان لقاءً مع مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لمناقشة الإجراءات التي اتخذها الجهاز لتفعيل منظومة التحول الرقمي 2020، وأهم المبادرات لتحفيز وتشجيع وسائل الدفع الإلكتروني، بحضور المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة تجري سلسلة لقاءات مع مسئولي القطاع، بدأتها بلقاء مع وزير الاتصالات، أمس، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، لمناقشة أهم المشروعات الخاصة ببناء مصر الرقمية وآلية التنفيذ.

وأشار "بدوي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الاجتماع الثاني سيشهد الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بخطط الجهاز نحو تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وكيفية تحسين منظومة الشكاوى وغيرها من الملفات الأخرى.

وأضاف "بدوي" أن هناك عدة مطالب بضرورة تحسين جودة التغطية لشبكات الاتصالات على الطرق الصحراوية والمناطق المحرومة والنائية والمحافظات الإقليمية، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات بذلت مجهودًا كبيرًا لرفع كفاءة شبكات الإنترنت في ربوع مصر، وحققت طفرة في متوسط سرعات الإنترنت بنحو 30 ميجا بايت في الثانية، لتحتل مصر المركز الثاني في أفريقيا، ونسعى مع الوزارة لتنفيذ المرحلة الثانية من البنية التحتية للوصول إلى مراكز متقدمة على المستوى الإقليمي والعالمي خلال العام الجاري.

ولفت رئيس لجنة اتصالات البرلمان إلى أنه بعد غد الثلاثاء سيتم عقد اللقاء الثالث مع مسئولي الشركة المصرية للاتصالات؛ لمناقشة خطط الشركة المستقبلية لتطبيق البنية التحتية لمنظومة التحول الرقمي لمشروعات مصر الرقمية ومشروع الفايبر لتوصيل كابلات الألياف الضوئية للمباني الحكومية وتفعيل منظومة الخدمات الحكومية الممكنة وإتاحتها للمواطنين على مستوى الجمهورية.

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