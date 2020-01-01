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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سوسن بدر تسرد تفاصيل موقف تعرضت له فى كواليس أبو العروسة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:07 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
سناء إسماعيل
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قالت الفنانة سوسن بدر، "أنا لا أخشى من الزمن وآثاره، أنا صحتي كويسة وبهتم بنفسي جدًا" مضيفة أن "كل خط في وجهها يعكس حكاية أو ضحكة أو سهر على الشغل أو حزن أو وجع فراق وأنها تحبه لأنه تاريخها وحياتها وعمرها كله".

وسردت في حوارها عبر تطبيق "زووم " مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، موقفًا مرت به أثناء تصوير مسلسل "أبو العروسة" عندما قرات تفاصيل مشهد لمؤلف العمل الشاب هاني كمال، والذي يغلب عليه الطابع الرومانسي قائلة: "هاني كمال مؤلف شاب وعاطفي أوي ومرة وأنا بقرا مشهد من مسلسل أبو العروسة لقيته رومانسي فطلبت منه أنو يسبني أعمله بعفوية وإذا عجبه يمشي وإذا ماعجبوش نعمل زي اللي مكتوب.. وقلي حاضر لأنه ديموقراطي وسابني وعملته بطريقتي".

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