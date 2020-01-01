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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصاروخين

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:12 م
السفارة الأميركية
السفارة الأميركية في بغداد
منار أحمد
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أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، باستهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد بصاروخين.

وخلال الفترة الماضية، استهدف هجوم صاروخي محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، ونجحت "منظومة باتريوت" في التصدي لصاروخ كاتيوشا أطلق صوب السفارة.

وفور اعتراضه، سقط الصاروخ قرب الجسر المعلق داخل المنطقة الخضراء، قرب عدد من المعتصمين.

وتتعرض السفارة الأمريكية في بغداد لهجمات متتالية من الميليشيا المسلحة الموالية لإيران، وفي 18 يونيو سقطت 4 صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية، والتي تقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة في قلب بغداد.

وفي 13 من الشهر الماضي، ضرب هجوم صاروخي قاعدة في شمال بغداد تتمركز فيها قوات أمريكية، وفي 8 يونيو ضرب صاروخان أراضي مجمّع مطار بغداد، كما سقط صاروخ غير موجّه قرب مقر السفارة الأمريكية.

يشار إلى أنه منذ أشهر تتعرض قواعد عسكرية عراقية، تستضيف جنودًا أميركيين، لهجمات صاروخية متكررة.

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