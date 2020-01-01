السيسي يشهد أداء اليمين للواء محمد مرسي وزيراً للإنتاج الحربي

صرَّح السفير بسام راضي، المتحدّث باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد، صباح اليوم الأحد، أداء اللواء محمد مرسي، اليمن، وزيراً للدولة للإنتاج الحربي، خلفًا للفريق فخري محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.وعمل مرسي، مديرًا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة سابقًا، ومساعدًا لوزير الدفاع، قبل أن يقع عليه الاختيار مديرًا عامًا للهيئة العربية للتصنيع في عهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة الحالي.​توفي الفريق فخري محمد العصار، الإثنين، 6 يوليو، بعد صراع مع المرض.كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو الماضي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة «فريق فخري» مع منحه وشاح النيل.