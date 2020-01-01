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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الزعيم الكوري الشمالى يناقش الردع العسكرى فى اجتماع اللجنة المركزية

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:38 ص
كيم جونج
كيم جونج
وكالات
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ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم وناقش "القضايا الرئيسية المتعلقة بمواصلة تعزيز الردع العسكري في البلاد"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الاجتماع الذي عقد يوم السبت ناقش أيضا "المهمة الاستراتيجية" للوحدات العسكرية الرئيسية للتعامل مع "الوضع العسكري حول شبه الجزيرة الكورية".

وقالت الوكالة إن "الاجتماع الموسع ناقش قضايا تكثيف الحزب تعليم وتوجيه القادة والمسؤولين السياسيين بالجيش الشعبى" و"شدد على ضرورة تسليح الضباط القادة الشباب".

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