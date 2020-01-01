الباز: السيسي لا يعطي «أردوغان» أي قيمة

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقاطع فيديو لمؤيدي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومنهم نائب رئيس حزب أردوغان وصحفي مؤيد له، يمجدون فيها رئيس تركيا ويصفونه بأنه جمع كل صفات الله.وزعم نائب حزب أردوغان، خلال الفيديو، المُذاع ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن أردوغان يمتلك قدرات قائد عام، ويجمع كل صفات الله تعالى، فيما أكد صحفي مؤيد له أنه لو بُعث الرسول مرة أخرى ودخل انتخابات أمام أردوغان فلن يحصل على أصوات أكثر منه، فيما قال شخص ثالث: "لو مكنش محمد آخر الأنبياء كان أردوغان هيكون نبي".وقال "الباز"، إن إعلام تركيا يزعم أن الإعلام المصري "بيطبل" للرئيس عبدالفتاح السيسي، متسائلا: "لو إحنا بنطبل للسيسي، نسمي اللي بيعمله إعلام أردوغان إيه؟".ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يعطي لأردوغان أي قيمة ولا يذكر اسمه، في حين أن أردوغان دائم الهجوم على مصر والسيسي بالاسم.ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.