طلب التحريات حول ضبط 468 كيلو دواجن مجهولة المصدر بالتجمع الأول

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، تحريات رجال مباحث التموين، حول ضبط كمية من الدواجن مجهولة المصدر داخل محل مشويات بالتجمع الأول، للوقوف على ملابسات الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة مفاده تمكن المقدم طاهر خليل رئيس مباحث قطاع التموين، بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط مسئول محل مشويات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عثر بداخل المحل على 468 كيلو دواجن "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.