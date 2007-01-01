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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب تركي معارض: نتجه لعقد انتخابات مبكرة والوضع الاقتصادي كارثي

السبت 18/يوليه/2020 - 10:42 ص
لطفي توركان
لطفي توركان
أمينة ذكى
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قال نائب رئيس تكتل نواب حزب الخير القومي المعارض في البرلمان التركي، لطفي توركان، إن هناك احتمالات قوية لعقد انتخابات مبكرة في تركيا، واعتبر توركان أن الحملات الاقتصادية والدعائية التي يقوم بها حزب العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة، ما هي إلا تمهيد لعقد انتخابات مبكرة.

وتابع توركان: على الأتراك ألا يعيروا انتباهًا لتصريحات مسؤولي الحزب الذين ينفون عقد انتخابات مبكرة.

وأضاف: إن الأمة تنتظر حلولًا لمشكلاتها الحقيقية، أما من يديرون الدولة فينشغلون بفرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي، وقوانين نقابات المحامين الموازية، كل ذلك لن يكون له عائد لهم، ولكنه يصب في مصلحة أحدهم.

وأكد توركان، أن الحزب الحاكم يحاول تغيير حديث الشارع التركي بموضوعات أخرى لا قيمة لها ليشغل الشعب عن الحديث عن المشكلات الاقتصادية.

ولفت توركان، إلى أن الحكومة ضخت 100 مليار دولار في البنك للسيطرة على سعر صرف الليرة، مشيرًا إلى أن تلك الأموال تكفي لبناء 15 جسرًا معلقًا جديدًا مثل جسر البسفور أو 10 مطارات جديدة شبيهة بمطار إسطنبول.

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