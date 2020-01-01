محمد الباز: الهارب علاء الأسوانى «معددة» تتشفى فى مصر

هاجم الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الهارب علاء الأسواني، لشماتته في مصر بعد خبر كاذب عن ملء إثيوبيا لسد النهضة.وقال «الباز» في برنامجه آخر النهار المذاع على فضائية «النهار»: «علاء الأسواني نشر الخبر ليقول إن ممدوح حمزة حذر من هذا الأمر، ولم تستجب له الدولة، الهارب ليست لديه أزمة في تضرر مصر من سد النهضة، لكنه يقوم بعمل المعددة التي تحاول التشفي، وهؤلاء يمكن اعتبارهم طابورًا خامسًا يشكلون ضلعًا أساسيًا في الحرب ضد مصر».