الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع عبد الله رشدي في 3 اتهامات

جدد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مطالبته للنائب العام بالتحقيق مع عبد الله رشدي بتهمة التحريض على الفسق.وقال الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إنه رغم أن الدولة التركية محتلة للأراضي الليبية، إلا أن هذا المسخ عبد الله رشدي، خرج ليقول على صفحته: "رضي الله عن سادتي بني عثمان سلاطين الدولة العثمانية"، متابعا "نحن نتكلم الآن عن طابور خامس، في البلد وله اتباع ومريدين".وتابع: "أطالب النائب العام هذه المرة بالتحقيق مع عبد الله رشدي، في 3 اتهامات، الأولى أنه يحرض على الفسق، والثانية منتحل صفة دكتور وهو في الحقيقة لم يحصل على درجة الدكتوراه، والأخيرة بتهمة الخيانة الوطنية، ففي الوقت الذي تخوض فيه الدولة حربا ضد المحتل التركي لليبيا، يخرج هو للترضي عن بني عثمان وسادتهم".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.