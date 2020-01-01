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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

يسر فلوكس: صُدمت بمشهد والدي في «الراقصة والسياسي»

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:09 م
فاروق فلوكس
فاروق فلوكس
أحلام عبدالرحمن
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قالت الإعلامية يسر فاروق فلوكس إن والدها استطاع أن يقدم أدوارا صعبة مركبة، ومن الفنانين القلائل الذين نجحوا في أداء أدوار صادمة داخل المجتمع.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «3 ستات» المذاع على قناة صدى البلد وتقدمه كل من الفنانة سلوى محمد علي، وسالي حماد، وإيمان يوسف، أن من ضمن الأدوار الصادمة التي قدمها والدها دوره في فيلم "الراقصة والسياسي"، وشعرت بالضيق حينها من تلك الشخصية كونها كانت صغيرة، فضلا عن كون الدور صادما للمجتمع الذي يرغب في عدم مشاهدة الحقيقة ورؤية الصورة المزيفة.

وأردفت الإعلامية يسر أن والدها مؤمن جدًا أن للفن رسالة، واختار الفن مقابل الهندسة لا سيما أنه كان مهندسا ماهرا واستطاع أن يصنع سيارة بالكامل بمجهوده الشخصي.

وأشارت إلى أنها تعلمت من والدها الفنان القدير فاروق فلوكس الضمير وعدم التحدث عن أي شيء طالما لم تكن مقتنعة به، مؤكدة أن والدها الفنان فاروق فلوكس "قارئ جيد".

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