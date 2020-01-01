محمد رجب يشارك جمهوره بصورة جديدة

نشر الفنان محمد رجب، صورة جديدة له حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».وظهر رجب في الصورة بلوك جديد، من أمام حمام السباحة، حيث ظهر بـ"شنب" كثيف، كما ارتدى سلسلة فضية، ونظارة شمسية لا تخفي العينين.وشارك الفنان محمد رجب في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الأخ الكبير"، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذي يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التي يمر بها.مسلسل "الأخ الكبير" تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام وزينة منصور، وتدور أحداثه في إطار شعبى.