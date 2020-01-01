هونج كونج تسجل 58 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا

سجلت هونج كونج، اليوم الجمعة، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء مرض "كوفيد19-"، 11 وفاة، وسط تصاعد حالات العدوى التي أعادت قطاعا كبيرا من المدينة إلى حالة الإغلاق.وظهرت مجموعة كبيرة من الحالات الجديدة في منطقة "تسز وان تشان" بحي وونج تاي سين في كولون، حيث وقعت حالات تفش في دار مسنين، وسوق للأغذية الطازجة والعديد من المطاعم في مركز للتسوق.