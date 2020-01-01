نصر سالم: القوة الجوية تعتمد على قدرات الطيار العسكرى (فيديو)

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن التقديرات العالمية لترتيب جيش مصر من حيث القدرة العسكرية لا تراعي كل المعايير أحيانًا، فلا يعني أن تمتلك دولة عدد طائرات أكبر بأنها أقوى من الناحية الجوية، بل يقاس أحيانا بقوة الطائرة والتي من الممكن أن تعادل قوة أربع طائرات من دولة أخرى.وأشار اللواء نصر سالم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن القوة الجوية تعتمد على قدرات الطيار العسكري، وليس فقط نوع الطائرات، لافتًا إلى أن مصر على استطاعة كاملة أن تغلب طائرات من طرازات أعلى من خلال قدرات الطيار المصري.وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن قدرات الفرد المقاتل تقاس بالتدريبات العسكرية، ومستويات التدريبات التي حرصت عليها مصر مع الجيوش الكبرى، موضحًا أن مصر لها خبرات مع دول ساحل البحر المتوسط، حيث إن احتكاك الجيش المصري بالجيوش العالمية يظهر من خلاله قدرات الفرد المقاتل.