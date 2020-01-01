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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس مقاول لبناء 7 أبراج بدون ترخيص بالإسكندرية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:06 م
حبس مقاول
حبس مقاول
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قرر المستشار محمد بلبع، رئيس محكمة جنح المنشية بمحافظة الإسكندرية، تجديد حبس مقاول لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه ببناء 7 ابراج سكنية بحي المنشية والجمرك، بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود تحريات مؤكدة إلى ضباط مباحث القسم، بقيام المتهم "م.ع.ن"، "60 سنة"، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، ببناء عقارات مخالفة بدون ترخيص والاستعانة بأحد الأشخاص لإجراء المخالفات باسمه.

و كشفت تحريات الرائد محمد السمباوي، معاون قسم شرطة المنشية، ان المتهم قام الاستعانة بأحد الأشخاص، لبناء 7 ابراج سكنية بدائرة قسمي شرطة "المنشية والجمرك" بدون ترخيص من الجهات الرسمية، وتم إلقاء القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالكشف تبين أنه هارب من 11 حكما قضائيا منهم قضية بقسم الجمرك إتلاف، وتحرر المحضر رقم 12299 لسنة 2020 جنح المنشية، وإحالته إلى النيابة العسكرية لتولي التحقيقات.

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