صحف لبنان تبرز تصريحات الرئيس السيسى حول ليبيا

اهتمت الصحف اللبنانية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اللقاء الذي عقده أمس مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعبي الليبي، لا سيما فيما يتعلق بأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والليبي.وأبرزت صحف (النهار ونداء الوطن واللواء والشرق والأخبار) تصريحات الرئيس السيسي واصفة إياه بـ"الكلام الواضح والصريح والمباشر الذي لا يحتمل الاجتهاد والتأويل والتحريف"، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أعاد رسم خطوطه الحُمر داخل ليبيا في وجه المحتل التركي.وأكدت الصحف أن الرئيس السيسي حصد، خلال اجتماعه أمس بمشايخ القبائل الليبية، دعمًا ليبيًا قويًا في مواجهة التدخلات التركية على الأراضي الليبية، على نحو مثّل تفويضًا ليبيًا جديدًا لمصر بالتحرك لحماية الأمن القومي المصري والليبي.