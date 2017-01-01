موسكو: مباحثات روسية فرنسية في باريس حول الأمن الأوروبي والعالمي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه جرى مناقشة شؤون الأمن الأوروبي والعالمي والاستقرار الاستراتيجي والعلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال المباحثات الروسية الفرنسية، التي عقدت أمس الخميس في باريس.وأفاد بيان للخارجية الروسية - نقلته وكالة أنباء (نوفوستي) اليوم الجمعة - بأن الجانبين الروسي والفرنسي تبادلا الآراء بشكل مفصل حول مواضيع الأمن الأوروبي والعالمي والاستقرار الاستراتيجي ومسائل الحد من انتشار الأسلحة ومنع سباق التسلح في الفضاء والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وروسيا وحلف الناتو.وأضاف البيان أنه جرى كذلك مناقشة الشؤون الإقليمية، ومن بينها تطورات الوضع في أوكرانيا، حيث ركز الجانبان على ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك وقرار قمة "رباعية نورماندي"، التي عقدت في 9 ديسمبر 2019 في باريس.ولفت إلى أن روسيا وفرنسا شددتا على عدم وجود بديل للحل السياسي في سوريا وليبيا، وعلى أهمية الحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة حول إيران.وكانت مباحثات روسية فرنسية حول الأمن الاستراتيجي بصيغة "2+2" عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس أمس الخميس، ومثل فيها الجانب الروسي نائبا وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف وألكسندر جروشكو ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.