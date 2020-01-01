السودان: استهداف الحوثيين للمدنيين يعرقل العملية السياسية

أكدت وزارة الخارجية السودانية أن الهدف من تواتر استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين بالداخل اليمني ودول جوار اليمن، هو عرقلة الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والمبعوث الأممي لليمن، مارتن جريفيث، لتحريك العملية السياسية والتوصل لحل سياسي شامل، مستنكرة القصف الذي تعرضت له السعودية من طرف الميليشيات الحوثية في 13 يوليو الجاري.وطالب السودان، في بيان لوزارة الخارجية مساء اليوم، بالوقف الفوري لهذه التصرفات العدائية، داعيا جميع الأطراف إلى العودة للمفاوضات السياسية للتوصل للحل السياسي الشامل.وأدانت وزارة الخارجية هذه الانتهاكات، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وحقها في الدفاع عن أمن أراضيها ومواطنيها.