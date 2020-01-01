مستشار «البرلمان الليبي» يناشد المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ليبيا

قال عبدالحميد صافي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، إن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أكد خلال زيارته الخارجية للدول الأوروبية، على حق الشعب الليبي في الاستقرار.وأضاف "صافي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الخميس، أن المجتمع الدولي عليه أن يقوم بمسئولياته تجاه ما يحدث في ليبيا، خاصة أن موقفه وسكوته غير مفهوم حتى الآن.والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية لدراسة الأوضاع في ليبيا، معربًا عن سعادته بلقاء مشايخ ووجهاء القبائل الليبية، مؤكدًا دعمه لوحدة الأراضي الليبية واستقرارها.