رئيس القبائل الليبية: «السيسي قريب للقلوب جعلنا لا نشعر بفرق بيننا»

قال الدكتور محمد المصباحي، رئيس مشايخ وأعيان القبائل الليبية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بنا منذ الصباح وحتى المساء، مؤكدًا أنه قريبًا جدًا لقلوب الحاضرين، حيث إنه كان في اختياره للجمل والمفردات جعل الجميع يشعر أنه لا فرق بينهم، حيث إنه إنساني من الدرجة الأولى.وأضاف "المصباحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن اللقاء كان أخوي مع الرئيس السيسي، مما جعل الجميع يشعر بأن الشعبين وحدة واحدة.وتابع: "اليوم قُفلت جميع الأبواب على من كان يريد التدخل بيننا"، مؤكدًا أن القبائل الغربية في طرابلس لن تكون إلا في صف الوطن.وواصل: "نحن رجال القبائل وضعنا الاجتماعي لا علاقة له بالسياسة، حيث إن السياسة لها رجالها، وعندما يرجع الوضع مستقرًا كما في السابق، سترجع القبائل لوضعها مرة أخرى لممارسة مهامها الحقيقية".يذكر أن الرئيس السيسي التقى، اليوم، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية لدراسة الأوضاع في ليبيا، معربًا عن سعادته بلقاء مشايخ ووجهاء القبائل الليبية، مؤكدًا دعمه لوحدة الأراضي الليبية واستقرارها.