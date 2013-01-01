الرقابة الإدارية تضبط مسئولين بـ«التعليم» تلقوا رشوة 1.4 مليون جنيه

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من مديرة التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومسئول الأمن بذات الإدارة، ومدير عام بأمن وزارة التربية والتعليم، بتهمة الرشوة، كما جرى ضبط آخرين، وهما محاسب إحدى المدارس الخاصة الدولية بمدينة العبور، وصاحبة مكتب خاص تعمل في مجال تخليص الإجراءات.وتوصلت تحريات الهيئة إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث طلبوا مبلغ 1.4 مليون جنيه على سبيل الرشوة، وحصولهم على حوالي 700 ألف جنيه من إجمالي قيمة مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع وبوساطة المتهمة الخامسة، مقابل قيامهم بنهو إجراءات زيادة كثافة الطلاب بفصول القسم البريطاني بالمدرسة، وتعديل بعض التقارير الصادرة عنها بالمخالفة للوائح المنظمة، وكذلك معاونتهم في الحصول على ترخيص إنشاء فصل للقسم الأمريكي.وبعرض المتهمين على النيابة العامة المختصة، قررت حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.