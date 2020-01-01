رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسي للقبائل الليبية: «إن تنتصروا بنا فسننصركم»

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:41 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
الشيماء زيدان
طباعة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، إن البيت المصري هو بيت الليبيين، والبيت الليبي هو بيت للمصريين، مؤكدًا " إن تنتصروا بنا فسننصركم."


وأضاف الرئيس أن  لقاء اليوم بالقبائل الليبية أوضح الكثير من الأمور بشكل كبير، وأزال اللبس عن بعض الأمور، مشيرًا إلى أن اللقاء رسالة للجميع أن ليبيا ومصر بينهما حالة وحدة.

والتقى الرئيس السيسي قبل قليل، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية لدراسة الأوضاع في ليبيا، مؤكدًا لهم دعمه لوحدة الأراضي الليبية واستقرارها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع 7 أفراد

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

السيسي: قادرون على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

محافظة كفرالشيخ تحذف من صفحتها خبر انتشال جثمان الطالب الغارق

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

تحقيقات اقتحام «الرجل الأخضر» مدينة الإنتاج: كان يردد «الله أكبر»

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

رد فعل ثروت عكاشة على محاولة اغتيال نجيب محفوظ: «الكفار الملحدين قتلوه»

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

نجم الساعة

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

استطلاع: ثلث العاملين في لندن لن يعودوا للعمل حتى أعياد الكريسماس

اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بالقرب من مطار هونج كونج

علماء: لقاح أكسفورد ضد كورونا قد يوفر حماية مزدوجة

مسئول طبى أمريكى يكشف كيفية السيطرة على كورونا فى شهرين

مقالات الرأي
صفوت البياضي
الفئران تأكل بعضها من الجوع فى بريطانيا
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «1»
خالد عكاشة
حدود وإشارات التلاعب التركى بروسيا
ماجد حبته
مذيعو الجزيرة.. أجراء ولقطاء
المزيد

الثقافة

هشام علوان في دار بدائل للنشر: «أنا سعيد جدًا»

العازف عزمي مجدي يحيي حفلًا موسيقيًا على مسرح الحكمة.. الجمعة

مديرة «القومي للترجمة»: نسعى لدمج الشباب في الحركة الثقافية

26 يوليو.. ساقية الصاوى تستضيف «فريبيانو» فى حفل غنائى