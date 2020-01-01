السيسي للقبائل الليبية: «إن تنتصروا بنا فسننصركم»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، إن البيت المصري هو بيت الليبيين، والبيت الليبي هو بيت للمصريين، مؤكدًا " إن تنتصروا بنا فسننصركم."وأضاف الرئيس أن لقاء اليوم بالقبائل الليبية أوضح الكثير من الأمور بشكل كبير، وأزال اللبس عن بعض الأمور، مشيرًا إلى أن اللقاء رسالة للجميع أن ليبيا ومصر بينهما حالة وحدة.والتقى الرئيس السيسي قبل قليل، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية لدراسة الأوضاع في ليبيا، مؤكدًا لهم دعمه لوحدة الأراضي الليبية واستقرارها.