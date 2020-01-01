ضبط عاطل سرق 15 ألف جنيه من شقة بالسيدة زينب

نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، اليوم الخميس، من ضبط عاطل لسرقة 15 ألف جينه من داخل شقة بالسيدة زينب.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفادة أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط عاطل، 36 سنة، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية، وبحوزته 15 ألف جنيه "مجهول المصدر".وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالى اعترف بسرقته من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام مجموعة الأدوات المضبوطة بحوزته "مفك، مفاتيح، بنسة"، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.