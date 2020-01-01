ضبط عاطل سرق 15 ألف جنيه من شقة بالسيدة زينب
الخميس 16/يوليه/2020 - 11:32 ص
هدير مصطفيطباعة
نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، اليوم الخميس، من ضبط عاطل لسرقة 15 ألف جينه من داخل شقة بالسيدة زينب.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفادة أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط عاطل، 36 سنة، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية، وبحوزته 15 ألف جنيه "مجهول المصدر".
وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالى اعترف بسرقته من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام مجموعة الأدوات المضبوطة بحوزته "مفك، مفاتيح، بنسة"، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفادة أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط عاطل، 36 سنة، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية، وبحوزته 15 ألف جنيه "مجهول المصدر".
وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالى اعترف بسرقته من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام مجموعة الأدوات المضبوطة بحوزته "مفك، مفاتيح، بنسة"، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.