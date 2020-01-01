تكريم العلاقات العامة بمطار الغردقة لجهودهم في أزمة كورونا

كرم الطيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إدارة العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولي، للمجهود المشرف لاستقبال رحلات الطيران الخارجي، تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة شهور.وتوجه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بالشكر لفريق العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولي بالكامل، وأثنى على مجهود العاملين حيث لم تكن المرة الأولى التى يظهر فيها إدارة العلاقات العامة بالغردقة، صورة مشرفة عن المطار في جميع المناسبات.ومن جانبه، أشاد الطيار نبيل الملاح، مدير مطار الغردقة، بفريق العلاقات العامة على المجهود المشرف في استقبال أول طائرة قادمة لمطار الغردقة الدولي، بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.