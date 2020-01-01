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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم العلاقات العامة بمطار الغردقة لجهودهم في أزمة كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:32 ص
تكريم العلاقات العامة
تكريم العلاقات العامة بمطار الغردقة
كتب- علي عواد
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كرم الطيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إدارة العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولي، للمجهود المشرف لاستقبال رحلات الطيران الخارجي، تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة شهور.

وتوجه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بالشكر لفريق العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولي بالكامل، وأثنى على مجهود العاملين حيث لم تكن المرة الأولى التى يظهر فيها إدارة العلاقات العامة بالغردقة، صورة مشرفة عن المطار في جميع المناسبات.

ومن جانبه، أشاد الطيار نبيل الملاح، مدير مطار الغردقة، بفريق العلاقات العامة على المجهود المشرف في استقبال أول طائرة قادمة لمطار الغردقة الدولي، بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.
تكريم العلاقات العامة بمطار الغردقة
تكريم العلاقات العامة بمطار الغردقة
تكريم العلاقات العامة بمطار الغردقة
تكريم العلاقات العامة بمطار الغردقة
تكريم العلاقات العامة بمطار الغردقة
تكريم العلاقات العامة بمطار الغردقة

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