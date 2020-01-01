«التخطيط»: تدشين أول استراتيجية وطنية لريادة الأعمال

قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تقدمت مؤخرًا بتصور شامل وخطة متكاملة إلى مجلس الوزراء لدفع مشروعات ريادة الأعمال فى مصر وإنهاء كافة أشكال التضارب وتعدد الاختصاصات بين الجهات الحكومية بعضها البعض، وغياب التنسيق وتكامل الأدوار فى أحيان أخرى.وأضافت خليل، لـ"الدستور"، أن الوزارة بصدد بدء العمل لتدشين أول استراتيجية وطنية لريادة الأعمال بمشاركة كافة الجهات المعنية، لدعم مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية وتحديد المستهدفات السنوية وصولًا لعام 2030، من خلال إطلاق سلسلة ورش عمل تحضيرية فور اعتماد مجلس الوزراء للتوصيات المقدمة، إلى جانب العمل على دمج منصّتي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنصة وزارة الاتصالات فى منصة إلكترونية موحدة ومحدثة تتاح من خلالها أمام رواد الأعمال كافة المعلومات المتعلقة بجهات التمويل وحاضنات الأعمال بمختلف تخصصاتها.