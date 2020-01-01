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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الإسكندرية: بناء سور بطول 1800 متر لتأمين شاطئ النخيل

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:24 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
أحلام عبدالرحمن
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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن شاطئ النخيل من الشواطئ الخطرة، وشهد من قبل 15 غريقًا في يوم واحد، موضحًا أنه سيتم إنشاء سور بطول الشاطئ كله، 1800 متر للتحكم في عملية الدخول والخروج.

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن شواطئ الإسكندرية طولها 65 كيلو متر، مردفا: "هنكذب على نفسنا لو قلنا هنمنع الجميع من نزول المياه".

وتابع: "يجب أن يرتدع المواطن ويلتزم ويكون عنده وعي في عدم نزول البحر في ذلك الوقت، أو في وقت الأمواج المرتفعة".

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