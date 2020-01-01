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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مشاهد صادمة لأسر ضحايا غرقى شاطئ النخيل (فيديو)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:11 م
غرقى شاطئ النخيل
غرقى شاطئ النخيل
أحلام عبدالرحمن
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عرضت الإعلامية بسمة وهبة، مشاهد صادمة لأهالي وأسر الضحايا الذين غرق أبنائهم في شاطئ النخيل، مستعرضة قصص وتفاصيل الساعات الأخيرة من غرقهم.

وكشف أهالي الضحايا خلال التقرير الذي عرض في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، تفاصيل غرق أبنائهم، حيث قال أحد المواطنين إن لديه 3 أقارب غرقوا في الشاطئ، حيث قرروا النزول في تمام الساعة الرابعة فجرًا الجمعة الماضية، مستطردًا: "لو عارفين بالخطر مكنوش نزلوا".

وواصل: "قوات الإنقاذ استطاعت إخراج اثنين وتبقى واحد منذ يوم الجمعة".

وقال أحد المسئولين عن شاطئ النخيل، إن وضع البحر لا يسمح بالنزول، بسبب عمليات المد والجذر والدوامات، مشيرًا إلى أنه يوجد حاجز حجري وصدادات للأمواج تم إنشائها منذ 15 عامًا، بينها فراغات تم تنفيذها بشكل غير علمي.

وأوضح خلال التقرير، أنه سيتم إنشاء سور بطول الشاطئ ببوابات للتحكم في دخول الناس، مضيفًا: "بدأنا في التنفيذ وخلال 15 يومًا سيتم الانتهاء".

وذكر أن الشاطئ يستقبل نصف مليون مواطن يوميًا في الظروف العادية، وهذا العدد ضخم جدًا، ويتطلب بوابات للتحكم، في دخول المواطنين بمواعيد وخروجهم بمواعيد.

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