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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التعليم» تناقش إجراءات تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:29 م
اجتماع التعليم
اجتماع التعليم
نورهان عبدالرحمن
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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع موجهي عموم ومشرفي التقدير لمادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية، والألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية) على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة إجراءات تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفى بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام الامتحانات، بالحضور مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأكد حجازي ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وشدّد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على مصلحتهم وحفظًا لحقوقهم، ومراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد فإذا قام الطالب بالتظليل على إجابتين بدون شطب على أي إجابة فلا يحسب له هذا السؤال، أما إذا قام الطالب بشطب إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها، وفي حالة إذا أجاب الطالب على سؤال وتم اختيار إجابة، ثم جاء في المسودة وكتب إجابة أخرى لنفس السؤال فلا يحسب له هذا السؤال.

وأوضح أنه عند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتم تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي إجابة بالمسودة، وبالنسبة لسؤال موضوع التعبير إذا استخدم الطالب الكلمات المعطاة، أو ما يفيد معناها في جمل صحيحة تقدر صحيحة.

ووجه رئيس عام الامتحانات مراجعي التصحيح بوضع علامة المراجعة بعيدة عن الدرجة التي وضعها المصحح حتى تظل الدرجة واضحة، مؤكدا مراجعتهم الإجابات ودرجات الجمع التي وضعها المصححين، وضرورة مراجعة جمع جزئيات كل مجموعة حتى لا يحدث خطأ في الجمع لكى تتم عملية التقدير بدقة وعدالة.

وخلال الاجتماع، ناقشت لجنة وضع الامتحان أسئلة الامتحان مع مشرفي عموم التقدير لمادة اللغة الأجنبية الثانية، والذين أقروا باحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج ومتدرج من مستوي السهولة والصعوبة، وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة، ومراعاة الفروق الفردية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي، وعليه سيتم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية، والألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية) يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020.

وحضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، ووفاء عباس مدير عام تنمية مادة اللغة الفرنسية، ونجلاء زكريا مدير عام تنمية مواد ( اللغة الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية) وأعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان وموجهي عموم ومشرفي التقدير لمادة اللغة الأجنبية الثانية.

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