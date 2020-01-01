ترامب: بايدن لم يفعل شيئا سوى اتخاذ قرارات سيئة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه السياسي، جو بايدن، في كلمة أدلى بها بالبيت الأبيض بشأن سياسة إدارته مع الصين، ووصف مشوار بايدن السياسي بأكمله بأنه "هدية للحزب الشيوعي الصيني".وقال ترامب إن بايدن "لم يفعل شيئا سوى اتخاذ قرارات سيئة"، وانتقد دعم الأخير لاتفاق باريس بشأن المناخ والذي وقع عليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، واعتبر ذلك "هدية للصين من نائب الرئيس السابق"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.وأضاف: "إن الأمر مكلفا بشكل غير معقول لبلادنا.. كان من شأنه أن يدمر المنتجين الأمريكيين، في حين يسمح للصين بتلويث الجو، والإفلات من العقاب، وهذه هدية أخرى من بايدن للحزب الشيوعي الصيني".وتابع: "إن مشواره (السياسي) بالكامل هدية للحزب الشيوعي الصيني".وردت حملة بايدن بينما كان ترامب لا يزال يتحدث وقالت الحملة في بيان "إن دونالد ترامب مشغول بمحاولة إعادة كتابة تاريخه البائس كرئيس فيما يتعلق بالرضوخ للرئيس (الصيني) شي والحكومةالصينية في كل منعطف.. لكن ترامب لا يمكن أن يخفي سجل الضعف والصفقات السيئة التي تضع الصين أولًا وأمريكًا أخيرًا".