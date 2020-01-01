الأنبا إسحق ينعى الراهب أنجيلوس الأنطوني

نعى الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، ومجمع الآباء الكهنة والشمامسة والمكرسات والخدام والخادمات وأعضاء مجالس الكنائس وكل شعب الإيبارشية، الراهب الراحل الأب أنجيلوس الأنطوني الأب الروحي لدير مار بقطر.وتقدم نيافته بالعزاء لقداسة البابـا تواضـروس الثـاني وشريكيه في خدمة الرسولية نيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر ونيافة الأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على الدير، في نياحة الراهب القمص أنجليوس الأنطوني مؤسس دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة، ودعا الله أن يمنح عزاءًا سمائيًا لمجمع رهبان الدير ولكل محبيه.ورحل، مساء اليوم، الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني، الأب الروحي لدير الشهيد مار بقطر العامر بالخطاطبة للرهبان، وأحد رهبان دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، وذلك بعد حياة رهبانية امتدت لـ65 عامًا قدم فيها الكثير من الخدمة الروحية والمجتمعية.