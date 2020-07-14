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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
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توك شو

محمد عز العرب: مصر ستظل تمثل العمق الاستراتيجي لليبيا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:02 م
الدكتور محمد عز العرب
الدكتور محمد عز العرب
سناء إسماعيل
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قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، إن البرلمان الليبي هو الكيان الشرعي الوحيد المنتخب في ليبيا، مؤكدًا أن هناك عدة اعتبارات حول ذكره لمصر فقط دون باقي الدول العربية للتدخل في ليبيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية dmc: "من ضمن الاعتبارات أن مصر دولة جوار جغرافي مباشر وما يحدث في ليبيا يؤثر بشكل أو آخر على المصالح المصرية، فليبيا على مسافة 1200 إلى 1300 كيلو من مصر وأي تأثيرات في الداخل الليبي ستؤثر على مصر".

وتابع: "مصر دائمًا ستظل تمثل العمق الاستراتيجي لليبيا، ولا يمكن لفصيل مسلح يحتمي بميلشيات أو تنظيمات إرهابية أو جماعات متطرفة أن يتنازل عن سدة بلده لمصلحة قوى أجنبية لأن ذلك ينطبق على بقية أنحاء الشعب الليبي على نحو يفرض على مصر التدخل"، مؤكدا أن مصر لا تخاصم أحد من الليبيين.

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