محمد عز العرب: مصر ستظل تمثل العمق الاستراتيجي لليبيا

د. محمد عز العرب: مصر تمثل العمق الاستراتيجي للدولة الليبية وتعمل على تسوية أزمات ليبيا#اليوم pic.twitter.com/UlKLrAaSIp — dmctv (@dmctv) July 14, 2020

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، إن البرلمان الليبي هو الكيان الشرعي الوحيد المنتخب في ليبيا، مؤكدًا أن هناك عدة اعتبارات حول ذكره لمصر فقط دون باقي الدول العربية للتدخل في ليبيا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية dmc: "من ضمن الاعتبارات أن مصر دولة جوار جغرافي مباشر وما يحدث في ليبيا يؤثر بشكل أو آخر على المصالح المصرية، فليبيا على مسافة 1200 إلى 1300 كيلو من مصر وأي تأثيرات في الداخل الليبي ستؤثر على مصر".وتابع: "مصر دائمًا ستظل تمثل العمق الاستراتيجي لليبيا، ولا يمكن لفصيل مسلح يحتمي بميلشيات أو تنظيمات إرهابية أو جماعات متطرفة أن يتنازل عن سدة بلده لمصلحة قوى أجنبية لأن ذلك ينطبق على بقية أنحاء الشعب الليبي على نحو يفرض على مصر التدخل"، مؤكدا أن مصر لا تخاصم أحد من الليبيين.