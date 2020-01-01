إحالة عاطلين للجنايات بتهمة ترويج المخدرات في الزاوية الحمراء

قررت نيابة الزاوية الحمراء، اليوم الثلاثاء، إحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، متخذان من دائرة قسم الزاوية الحمراء، مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.بدأت الواقعة بعدما تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطليّن لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 300 جرام- كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة، بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.