الأوقاف تتعاقد مع التموين لتوفير 700 طن لحوم أضاحى للفقراء

أكد كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، التنسيق الكامل بينهما لتنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين.جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران، اليوم الثلاثاء، عقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين بشأن صكوك الأضاحي، والذي يقضي بتوريد 700 طن لحوم أضاحي بما يعادل 4 آلاف رأس ماشية من المواشي الحية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد ذبحها في الوقت الشرعي للأضحية وتوزيعها بعد إعدادها على الفقراء والأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات.وقال وزير الأوقاف: إنه يتم سداد قيمة صك الأضحية من خلال الحساب الخاص به في البنك المركزي المصري وبإيصال رسمي موثق وبإشراف كامل من الوزارة أو من خلال مديريات الأوقاف أو المساجد باستلام شيك الصك نفسه.وأضاف: «البروتوكول ينص على إعداد لحوم الأضاحي ونقلها إلى المحافظات بمعرفة وزارة التموين وتوزيعها من خلال مديريات الأوقاف بالمحافظات، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين من خلال قاعدة بيانات موثقة بالمستحقين للمساعدات ولحوم الأضاحي وأيضا الدعم اللوجستي الذي تقوم به المحافظات».وأشاد وزير الأوقاف، بالتنسيق الكامل بين وزارات الأوقاف والتموين والتضامن الاجتماعي؛ لإحكام تنفيذ المشروع بشكل دقيق ومراقبة كل مراحله لضمان وصول قيمة الصك لمستحقيه سواء من خلال توزيع اللحوم أو المبادرات المجتمعية، مشيدا بتعاون وزارة التموين في هذا الصدد والإعداد لتوريد دفعة ثانية قريبًا.وأضاف وزير الأوقاف أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» من أجل توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، مشيدًا بجودة اللحوم التي يتم توفيرها من وزارة التموين باعتبارها من أجود أنواع الأضاحي واللحوم.وقال وزير الأوقاف إن تطبيق منظومة صكوك الأضاحي المطبقة بالوزارة كان لها دور لعودة العطاء لمساره الصحيح ليصل لمستحقيه لأن هذا حقهم، مضيفًا أن استمرار منظومة الصكوك يؤكد ثقة المواطن المصري في وزارة الأوقاف ومؤسسات الدولة للقيام على هذه المنظومة.وأكد الوزير أن نجاحات الدولة المصرية وإنجازاتها عقب ثورة 30 يونيو انعكس على قدرة الدولة على مواجهة تداعيات أزمة كورونا، كما انعكس على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري كأفضل أداء في الشرق الأوسط للمساهمة في انخفاض معدل الدين العام وتحقيق إنجازات اقتصادية بكل المجالات.ومن جانبه، أشاد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي بالدور الاجتماعي والتنموي بمشروع صكوك الأضاحي والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الأوقاف لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية والفقراء، وذلك في إطار دور الحكومة لرعايتهم وتقديم المساعدات المتنوعة لهم.وأكد وزير التموين، جودة لحوم الأضاحي التي يتم استيرادها من مراع مفتوحة والتي تتميز بكثرة لحومها، موضحًا أن هذا المشروع لاقى قبولًا واسعًا خلال الأعوام الماضية؛ لدقة تنفيذه وجودة اللحوم، موضحًا أنه ستتم متابعة كل مراحل تنفيذ البروتوكول؛ لضمان تطبيقه بشكل دقيق ووصوله للمستحقين.وأشار وزير التموين إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في كل مناسبة من خلال عمل مبادرات، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا؛ تأكيدًا على التكافل كقيمة أخلاقية وإنسانية ودينية.