مقترح برلماني للحكومة لوقف استقدام العمالة الأجنبية لمدة عام

تقدم خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، لإصدار قرار بوقف إجراءات ترخيص واستقدام العمالة الأجنبية بمصر لمدة عام.وأشار النائب- في مقترحه اليوم – إلى أنه في ظل أزمة كورونا التي آتت على مصادر رزق كثيرين، فضلًا عن رجوع آلاف المصريين العاملين بدول الخليج، ما يحتم علينا إعطاء الأولوية للعمالة الوطنية، ولا يتم استقدام أجنبي إلا إذا كان سيضيف شيئًا داخل السوق.ولفت إلى أن هناك تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ارتفاع مستويات توافد العمالة الأجنبية خلال عام 2020، فقد بلغ إجمالي العمالة الأجنبية المسجلة خلال العام الحالي نحو 18944عاملا، منهم 15236 من الذكور، و2714 إناث.وأوضح النائب، أن الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية يشكلون العدد الأكبر، ويبلغ عددهم نحو 6423 أجنبيا، معظمهم من بنجلادش بـ 1924 أجنبيا، يليها العمالة الوافدة من الصين وعددها 1197، والدول الأوروبية بـ 3655 أجنبيًا، معظمهم من المملكة المتحدة بـ 1110 أجانب.وقال إن معدل البطالة في مصر بلغ 8% خلال الربع الرابع من عام 2019، لكنه ارتفع 4% على أساس ربعي خلال الربع الثالث من عام 2020 بسبب جائحة كورونا.