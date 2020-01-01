تجديد حبس عاطل لترويج 400 جرام حشيش ببدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين.كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة بدر يفيد بقيام عاطل، مقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذا من منزله وكرا للاتجار.وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.