666 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 666 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا.وكشف وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم، عن شفاء 805 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 46 ألفا و161 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي، في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ805 من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.كان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس الإثنين، عن شفاء 746 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى أمس إلى 45 ألفا و356 متعافى.