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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:31 ص
القطارات
القطارات
هبه محمد
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يتابع رئيس السكك الحديد أشرف رسلان، سير العمل بمحطات القطارات، وانتظام العاملين بها، مع إعلان مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية يوميًا، ونظرًا لحلول عيد الأضحى المبارك 2020، يبحث المواطنون عن مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 14-7-2020 في القاهرة وجميع المحافظات.

مواعيد القطارات اليوم


وتقدم "الدستور" لقرائها المواعيد اليوم الثلاثاء 14-7-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:

مواعيد قطارات الصعيد


قطار رقم 1143 - مميز
وفي هذا السياق، يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في تمام الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة


قطار رقم 956 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في تمام الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

قطار رقم 954 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، ويصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 966 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في تمام الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 586 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 948 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في تمام الساعة 9:05.

قطار رقم 662 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 8:35.

قطار رقم 268 -ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل المحظة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.

قطار رقم 1116 - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساءً.

قطار رقم 12 - مميز
ومن هذا الجانب الهام فإنه يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.

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