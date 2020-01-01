63 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الإثنين، تسجيل 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 710 فحوصات خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس منذ مارس الماضي إلى 8198 مصابا.وأكد بيان لوزارة الصحة، بثته الإذاعة السنغالية، أن 68 مصابا تعافوا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين الذين تعافوا من الفيروس إلى 5514 مصابًا.ووصل عدد الوفيات 150 شخصا، ويواصل 2533 مصابا تلقي العلاج في المستشفيات.