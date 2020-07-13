دراسة: أدوية حرقة المعدة الشائعة ترفع خطر الإصابة بكورونا

أظهرت دراسة جديدة أن تناول نوع شائع من أدوية حرقة المعدة قد يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".واستنادا إلى استطلاع عبر الإنترنت لأكثر من 86 ألف و600 شخص، بينهم أكثر من 3300 مصاب بـ"كوفيد-19"، تشير النتائج إلى أن أولئك الذين يتناولون مثبطات مضخة البروتون (PPIs) قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بين 2.2 إلى 3.7 مرة، أكثر من أولئك الذين لا يأخذون هذا النوع من أدوية حرقة المعدة.ونُشرت نتائج هذه الدراسة في ورقة بحثية في 7 يوليو في المجلة الأمريكية The American" Journal of Gastroenterology"، ويشار إلى أن المسح لا يمكنه تحديد السبب والنتيجة، وإنما يسلط الضوء فقط على الارتباط المحتمل بين مثبطات مضخة البروتون وفرص التقاط فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".ولإظهار أن مثبطات مضخة البروتون تزيد في الواقع من احتمالات الإصابة بالفيروس، سيحتاج الأطباء إلى فحص السجلات الطبية للمرضى الذين ثبت اختبارهم الإيجابي بالفيروس، والتحقق مما إذا كان هؤلاء المرضى يستخدمون أدوية حرقة المعدة الشائعة ولا يعانون من الخصائص الأخرى، التي قد تزيد أيضا من خطر الإصابة بالعدوى.