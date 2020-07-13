تجديد حبس عاطل زوَّر مستندات حكومية بعين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس الجزئية، اليوم الإثنين، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بتزوير المستندات الحكومية.وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة عين شمس، قيام عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون – له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية، وتردده على دائرة القسم لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات منسوب صدورها لجهات "نقابية، تعليمية، تدريبية" جميعها مزورة – 3 هواتف محمولة).وبمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.وجرى بإرشاده ضبط (2 جهاز سكانر – 2 جهاز "لاب توب" – وحدة تخزين بيانات "فلاشة" تحتوي على نماذج شهادات ومحررات مصطنعة – مجموعة من الأختام والكليشيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة جميعهم مصطنعين)، ومجموعة من كارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة – دفتر إيصالات استلام مبالغ مالية "جميعها مزورة".