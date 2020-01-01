رئيس «غرفة البترول» يثمن مبادرة السيسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز

قال تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، إن الغاز الطبيعي كان الحل الأمثل لمصر منذ أكثر من ربع قرن فيما يتعلق بأزمات الطاقة، التى عاشتها البلاد.وأضاف أبوبكر خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه "عندما وصلت الدولة الغاز الطبيعي إلى المنازل كان هناك بعض المواطنين يوسطون آخرين، لعدم إدخاله لتفضيلهم أسطوانة البوتاجاز، ولكن مع الوقت أصبحوا يتسابقون لتوصيله".وأشار إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خطة جيدة جدًا، خاصة في ظل توافر البنية التحتية وتوفير المنتج، معربًا عن تخوفه من تزاحم المواطنين على المحطات لتحويل سياراتهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.