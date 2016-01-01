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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلوريدا الأمريكية تسجل 15 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:36 م
كورونا في فلوريدا
كورونا في فلوريدا الأمريكية
وكالات
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سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الأحد زيادة قياسية جديدة في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 إذ تجاوزت 15 ألف حالة في يوم واحد، بينما اضطرت سلطات الولاية إلى إغلاق بعض الشركات والشواطئ لمكافحة تفشي الوباء.

ولو أن فلوريدا دولة، لكانت احتلت المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد الإصابات اليومية بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وتجاوزت الزيادات اليومية في فلوريدا بالفعل أعلى حصيلة يومية سجلها أي بلد أوروبي خلال ذروة الوباء هناك.

كما حطمت الولاية الرقم القياسي لولاية نيويورك التي سجلت 12847 حالة إصابة جديدة في العاشر من أبريل عندما كانت مركز تفشي المرض في الولايات المتحدة.

ولكبح انتشار المرض، أمر حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس بإغلاق الحانات لكنه رفض إلزام الناس بوضع كمامات في الأماكن العامة على مستوى الولاية.

وفلوريدا مقصد مهم للزائرين من أنحاء الولايات المتحدة وخارجها، وتوجد بها منتجعات شاطئية ومتنزهات ترفيهية منها عالم ديزني الذي أعيد فتحه يوم السبت.

كما تعد الولاية ساحة للمعارك السياسية إذ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاز فيها بنسبة 1.2 نقطة مئوية فقط في انتخابات عام 2016.

ويعد اعتماد اقتصاد هذه الولاية على السياحة وإقامة عدد كبير من كبار السن فيها من أسباب ارتفاع وتيرة الإصابات بكوفيد-19 فيها.

ومن المقرر أن يعقد الحزب الجمهوري في أواخر أغسطس مؤتمره العام في جاكسونفيل بولاية فلوريدا والذي من المتوقع أن يتم خلاله إعلان ترامب مرشحا رسميا للحزب في انتخابات الثالث من نوفمبر.

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