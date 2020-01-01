«التعليم»: سؤال الجغرافيا المثير للجدل صريح وواضح

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، حقيقة السؤال المثير للجدل بامتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، وهو "أجب عن كل من السؤالين"، وما النتائج المترتبة على:أ- التأثير السلبي للحجم السكاني القليل على قوة الدولة؟ب- الحرب العالمية الأولى والثانية وتطور خريطة العالم؟وأكد "حجازي"، في تصريح خاص، أن السؤال واضح وصريح ولا يوجد به أي خطأ"، وتابع أن الهيئة الفنية كتبت تقريرا بعدم وجود أي أخطاء بامتحان اليوم بمادة الجغرافيا.وكان اشتكى عدد من الطلاب من سؤال بامتحان مادة الجغرافيا، وهو أجب عن كل من السؤالين ( أ ) و(ب)، حيث تفهمه بعض الطلاب أنه اختياري وليس إجباريا حل السؤالين.يذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا اليوم امتحان الجغرافيا بالشعبة الأدبية، وامتحان الكيمياء بالشعبة العلمية.