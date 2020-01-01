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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نائب يقترح تدريس مادة «الأخلاق» لمواجهة التحرش والتنمر

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:13 م
النائب ماجد طوبيا
النائب ماجد طوبيا
محمد الشريف
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تقدم النائب ماجد طوبيا، باقتراح برغبة بشأن تدريس مادة عن الأخلاق بجميع المراحل التعليمية، على أن يتم البدء فى العام الدراسى المقبل، ويكون الهدف من المادة المذكورة إعلاء قيم الأخلاق والتصدي لبعض الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة فى المجتمع ومنها التحرش بكافة أشكاله وأنواعه، والابتزاز، وغيره من الأفعال الغريبة على الشعب المصرى.

وأوضح طوبيا، فى بيان له اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا لبعض الممارسات والسلوكيات الدخيلة على الشعب المصرى، مثل التنمر والتحرش وغيرهما من الممارسات التى تؤثر سلبًا على الأجيال المقبلة، ومع انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة وعدم القدرة والسيطرة على النشء الجديد لا بد من استغلال هذه الأدوات فى نشر الأخلاق الرفيعة، واستغلالها لصالح الإنسان وبناء المجتمع.

وأكد طوبيا، أن المدرسة، والأسرة، وكافة مؤسسات الدولة المختلفة عليها دور فى مواجهة مثل هذه الظواهر السلبية، سواء من خلال التعليم، أو التربية والتنشئة السليمة، وأن يكون دور الأب الرقابة والتفتيش والانفاق فى نفس الوقت، إلى جانب المؤسسات الدينية وإعلاء خطاب التسامح والرقي، والإعلام عليه أن يلقي الضوء على مثل هذه الظواهر إلى جانب سياسة العقاب، وضرورة أن يتم تغليظ العقوبات بشكل يتناسب مع حجم الجرم.

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