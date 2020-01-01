استقبال أوراق 3 مرشحين لـ«الشيوخ» في اليوم الثاني بالمنيا

واصلت لجنة تلقى الأوراق الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة المنيا، اليوم الأحد، أعمالها بمقر محكمة المنيا الابتدائية برئاسة المستشار أشرف عقيل، رئيس المحكمة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وتلقت أوراق 3 مرشحين جدد.وكانت اللجنة قد تلقت، أمس السبت، أوراق 9 مرشحين، منهم مستقلون وتابعون لأحزاب منهم 5 مرشحين بحزب مستقبل وطن وذلك وسط إجراءات احترازية لمكافحة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ومنها تخصيص مقاعد للمتقدمين للانتخابات ومرافقة شخص واحد لكل مرشح والدخول حسب أسبقية دفع الرسومومن أبرز المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال اليوم الأول هم الدكتور زين الاطناوى، أمين التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن بالمنيا، ومعتز صفوت أبوزيد، عن مركز مطاي، وأشرف عشيري عن مركز ملوي، ومحمد عبدالحفيظ عن دير مواس، وطارق حسن عن العدوة، إلى جانب مرشحين آخرين مستقلين من أبرزهم الدكتور أحمد غنيمة، وهشام إبراهيم، ومحمد محمود عمار، وعمرو حسين حسن.