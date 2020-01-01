تشكيل لجنة لمتابعة التزام السائقين بخطوط السير في شوارع سوهاج

كلفت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة من إدارات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لمتابعة خطوط السير والتفتيش على الكارته.وأوضحت "المغربي" في بيان لها، أنه جرى تشكيل لجنة تضم كلا من الشئون القانونية إدارة المواقف وإدارة الحسابات وإدارة المتابعة الميدانية ووحدة مرور سفاجا؛ للتفتيش على التزام السائقين بخطوط السير داخل أحياء المدينة.وأضافت أن اللجنة سوف تعمل بشكل دوري لضبط المخالفين ومحاسبتهم وخاصة الذين يخالفون خطوط السير المرخصين عليها.وأكدت رئيس المدينة، أنه تم التنبيه على سائقي سيارات السرفيس والتاكسي داخل المدينة بالالتزام بخطوط السير وعلامات البوية، وإعطاء مهلة للمخالفين منهم بالالتزام خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام وإلا سوف يتم تطبيق الإجراءات القانونية والعقوبة المقررة لمخالفة خطوط السير.وتابعت أن اللجنة تمكنت من تحصيل الكارتة المتأخرة من السيارات التي لم تقوم بدفع الكارتة الشهرية.