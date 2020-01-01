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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس لتطوير قطاع التعدين

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:48 م
المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خاصة فيما يتعلق بخطط وجهود وزارة البترول فى تطوير مختلف القطاعات خاصةً الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز.

وطالب عامر، فى تصريحات أدلى بها اليوم للمحررين البرلمانيين، من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين فى مصر، وذلك للمساهمة فى استكشاف مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، ودعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة.

وأكد عامر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستعطى هذا الملف أكبر اهتمام لجذب شركات التنقيب الكبرى والمستثمرين المصريين فى مجال الاستكشاف لأنهم أساس رأس المال الاستثمارى لصناعة التعدين.

وقال المهندس محمد فرج عامر إن هناك إمكانيات هائلة وكبيرة داخل مصر فى مجال الصناعات التعدينية لم تستغل بعد خاصة فى سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد وغيرها من المحافظات والمناطق المصرية الزاخرة بالثروات التعدينية، مطالبا من الحكومة تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية لتشجيع المستثمرين على العمل داخل هذا القطاع الواعد.

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